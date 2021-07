I controlli dei carabinieri di Olbia nel fine settimana.

I carabinieri del reparto territoriale di Olbia hanno predisposto un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio sin dall’inizio dell’estate.

Sul fronte della sicurezza stradale, i militari sono impegnati in prima linea in servizi specifici con l’obiettivo di contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Solamente nell’ultimo fine settimana, i carabinieri della sezione radiomobile hanno proceduto alla denuncia e alla sanzione amministrativa di 4 persone per guida in stato di ebbrezza e 2 denunce per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, anche in ragione dell’aumento di incidenti stradali sulle strade di tutta la costa e della città di Olbia.

L’impegno e lo sforzo dei carabinieri si protrarrà per tutta la stagione estiva, incrementando anche l’attività di repressione dei furti in spiaggia, dei borseggi e di tutti quei reati che pregiudicano la serenità non solo dei turisti ma di tutti i cittadini.

