I controlli dei carabinieri.

Continuano i controlli alla circolazione stradale dei carabinieri di Olbia che, durante la notte hanno fermato un’auto.

L’uomo, un barista della zona, si era messo alla guida con la senza patente perché gli era stata ritirata per guida in stato di ebbrezza. Anche l’auto non poteva circolare, in quanto gli era stata sequestrata e affidata in custodia per lo stesso motivo.

Nonostante questo l’uomo è stato trovato positivo ancora una volta all’alcol test e per lui è scattata la denuncia a piede libero da parte dei carabinieri.

