L’iniziativa dell’Aspo.

Per Natale a Olbia arriva il trenino natalizio. Nelle giornate del 7,8,14,15,21 speciale,22,28,29 dicembre 2019 Aspo regala un giro gratuito sul trenino natalizio.



Il percorso nel centro di Olbia per vivere l’atmosfera del Natale sarà Corso Umberto, via Mameli, via Regina Elena, Corso Umberto, via S. Simplicio, via D’Annunzio, via Nanni, via Principe Umberto e Piazzetta Dionigi Panedda. Il trenino partirà ogni mezzora dalle ore 16 alle ore 21



Nella giornata del 24 dicembre il trenino natalizio raddoppierà le sue corse dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16:00 alle 19 e 30, con partenza dalla Piazzetta Dionigi Panedda ogni 30 minuti.

