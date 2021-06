Hilton sbarca a Porto Rotondo: 22 camere per una vacanza esclusiva

L’apertura del gruppo Hilton a Porto Rotondo.

Hilton ha annunciato l’apertura del theLocal Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton in Sardegna. L’hotel va ad aggiungersi agli oltre 100 hotel Curio Collection rigorosamente selezionati in tutto il mondo, comprese le recenti aperture di Londra, Porto e Parigi.

“Siamo entusiasti di accogliere Curio Collection by Hilton in Sardegna – commenta David Kelly, senior vice president, Continental Europe di Hilton – . ” TheLocal Porto Rotondo è uno splendido resort che piacerà agli ospiti internazionali più esigenti alla ricerca di un’oasi di tranquillità sulla Costa Smeralda. L’hotel si unisce ai 25 hotel Hilton in Italia, e con quasi 40 nuove aperture previste in Europa quest’anno, stiamo inaugurando una nuova epoca di viaggi post pandemia in tutta la Regione.”

Ogni struttura del marchio Curio Collection offre ai propri ospiti lo spirito di un hotel o resort indipendente con design e servizi unici. theLocal Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton è situato su una tranquilla collina con una splendida vista sul mare ed è a pochi minuti dalle spiagge di sabbia bianca della Costa Smeralda. La sua posizione offre un facile accesso a sentieri per piacevoli escursioni, golf club, attrazioni culturali e luoghi di intrattenimento e si trova a pochi chilometri da Porto Cervo.

L’hotel è stato recentemente rinnovato e con le sue 22 eleganti camere è la formula perfetta per chi desidera un’esperienza intima e autentica in un ambiente tranquillo, lontano dal clamore dei luoghi turistici affollati. All’arrivo, gli ospiti saranno accolti in camere dallo stile contemporaneo minimalista, molte delle quali offrono ampie terrazze con vista sul mare.

Durante il giorno sarà possibile rilassarsi nella piscina dell’hotel e gustare cocktail rinfrescanti e proposte gastronomiche di ispirazione locale preparate dal bar a bordo piscina. Bar e ristorante hanno ampie finestre e una grande terrazza dove sorseggiare un aperitivo serale davanti agli straordinari tramonti dell’isola. Il ristorante dell’hotel servirà piatti mediterranei con contaminazioni della cucina locale sarda.

Gli ospiti possono mantenersi in forma e continuare a seguire i propri percorsi fitness e benessere presso un centro all’avanguardia e una sauna. La posizione riservata di theLocal Porto Rotondo lo rende la location perfetta per feste esclusive, vacanze in famiglia e matrimoni eleganti e raffinati. Le coppie in cerca di una cerimonia unica e indimenticabile potranno prenotare l’intera proprietà, offrendo ai propri invitati un’esperienza straordinaria. L’hotel si trova a soli 15 minuti di auto dall’aeroporto di Olbia ed è anche accessibile via mare grazie ai collegamenti dei traghetti al porto di Olbia.

