Hosting gestiti: un modo innovativo di realizzare i siti web

Negli ultimi tempi, nel mondo della realizzazione di siti Internet è “esplosa” una novità davvero molto interessante, la quale merita di essere considerata una vera rivoluzione.

Se si afferma questo è per un motivo molto semplice: se in passato solo ed esclusivamente i programmatori potevano realizzare un sito Internet, oggi non è più così, e anche un semplice “profano” privo di competenze informatiche specifiche può mettere in piedi un sito web performante e graficamente piacevole.

Questa novità corrisponde ai cosiddetti “hosting gestiti”, dei prodotti innovativi che rendono appunto possibile la realizzazione di un sito web in un modo molto semplice ed intuitivo.

Scopriamo dunque di cosa si tratta, andando per gradi, spiegando anzitutto cos’è l’hosting.

Che cos’è l’hosting e perché è imprescindibile

Qualsiasi sito web, affinché possa essere regolarmente in rete, dev’essere ospitato da uno spazio server; un webmaster può anche dotarsi di un server di proprietà, ma nella grande maggioranza dei casi si fa ricorso a un servizio hosting, essendo una soluzione di gran lunga più pratica ed efficiente.

L’acquisto dell’hosting, è utile sottolinearlo, è di norma associato a quello del dominio, ovvero sostanzialmente il nome del sito web.

Cosa sono i CMS, sistemi di gestione dei contenuti

È sempre più frequente che oggi i siti web siano strutturati con dei CMS, acronimo di Content Management System: questi sistemi di gestione dei contenuti sono delle piattaforme open source, dunque soggette ad aggiornamenti continui, le quali consentono appunto la gestione dei contenuti tramite un’unica interfaccia.

I CMS sono senz’altro adatti anche a chi non ha competenze di programmazione ed è sufficiente un minimo di pratica per familiarizzare con questi strumenti; i più diffusi, come ad esempio WordPress, possono vantare un’intuitività d’uso davvero eccelsa.

Affinché il CMS possa essere associato al proprio servizio hosting, esso dev’essere scaricato, un’operazione che non è certo proibitiva, ma che per chi non è un informatico può rivelarsi problematica, anche in considerazione delle varie opzioni tra cui è possibile scegliere.

Proprio per rispondere a quest’esigenza sono recentemente nati gli hosting gestiti, dei prodotti in cui il servizio hosting tradizionale, anche comprensivo di dominio, è già associato a un CMS, quindi non occorre alcuna operazione manuale.

La grande praticità dell’hosting gestito

Se ci si procura un hosting gestito, dunque, la semplicità di utilizzo è davvero massima: una volta acquistato l’hosting, infatti, non si deve fare null’altro che non sia accedere al pannello di controllo del CMS tramite username e password che vengono forniti dal provider tramite email.

È interessante sottolineare inoltre che negli hosting gestiti anche la gestione del CMS è impeccabile, in quanto tutti gli aggiornamenti vengono scaricati autonomamente, senza che si debba compiere alcuna operazione.

Come si può facilmente immaginare, gli hosting gestiti più gettonati in assoluto sono quelli che includono WordPress, ovvero il CMS più diffuso al mondo che, come si diceva in precedenza, si distingue per semplicità di utilizzo e per varietà di funzioni e strutture grafiche cui consente di fare affidamento.

Le società che consentono di acquistare hosting gestiti sono diverse, si pensi agli hosting WordPress in vendita su TopHost in cui il CMS è preinstallato proprio come descritto, e ciò che stupisce è il relativo prezzo: chi si attende costi superiori rispetto a quelli degli hosting tradizionali, dovrà essere pronto a ricredersi.

