Molte le novità in Costa Smeralda.

Uno dei punti qualificanti della stagione 2019 sarà anche rappresentato dalla ristrutturazione delle camere e suite del Cala di Volpe. Dieci nuove stanze, tra quelle del 2018 e di quest’anno, che si rinnovano raccogliendo l’eredità artistica di Jacques Couelle rivisitata dagli architetti Bruno Moinard e Claire Betaille E’ stata rinnovata anche la lobby dell’albergo, con un nuovo bancone del ricevimento e del bar e arredi che rendono l’ambiente più luminoso e fresco.

Tra le offerte più suggestive per una clientela internazionale di alto livello ci sarà anche la nuova Spa del Cala di Volpe, in partnership con Shiseido, azienda giapponese famosa in tutto il mondo. “Il nostro scopo è quello di far sentire la clientela a proprio agio, abbiamo condiviso i valori con la storia dell’hotel Cala di Volpe – ha sottolineato Luca Lomazzi, presidente di Shiseido Italia -.

Anche noi avremo grande attenzione per la sostenibilità ambientale, abbinandola al massimo comfort”. Il nuovo centro benessere sarà inaugurato il prossimo 15 giugno.

