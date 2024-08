Risate con Iacchetti e Jerry Calà a Porto Cervo.

Si è conclusa con grande successo la quarta edizione del festival letterario “Autori in Costa“, che ha visto la sua serata finale ieri sera nell’Hotel delle Rose a Porto Cervo. L’evento conclusivo ha avuto come protagonista Enzo Iacchetti, volto noto della televisione italiana, celebre soprattutto per la sua trentennale conduzione del programma di Antonio Ricci, “Striscia la Notizia”.

Il festival, ideato e organizzato da Fulvio Giuliani, giornalista di Rtl 102.5 e direttore del quotidiano “La Ragione”, moderatore nei vari incontri, ha ospitato nel corso di questa edizione personaggi di grande rilievo. Tra questi, il giornalista Daniele Capezzone, il critico cinematografico Gianni Canova, Roberto Arditti e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Ogni appuntamento ha offerto al pubblico l’opportunità di assistere a incontri culturali di alto livello, dove gli ospiti hanno condiviso le loro esperienze e le loro visioni su vari temi.

Nell’intervista rilasciata, Fulvio Giuliani ha espresso la sua soddisfazione per il successo del festival: “Mi dispiace che siamo arrivati alla fine, perché ci siamo davvero divertiti. Abbiamo ospitato personaggi di alto livello, ma soprattutto persone che sono state bene con noi e noi con loro. Enzo Iacchetti per tutti noi è ‘Striscia la Notizia‘, il leggendario ‘Enzino‘ insieme a Ezio Greggio, ma è anche un attore che si sente tale e nasce come tale. Stasera, inoltre, chiudiamo con Jerry Calà e il suo show. È curioso pensare che tanti anni fa, nel 1984, Enzo Iacchetti e Jerry Calà aprivano le serate dei ‘Gatti di Vicolo Miracoli’, e ora si ritrovano qui, ricordando quegli anni incredibili”.

Giuliani ha anche voluto sottolineare l’importanza degli incontri culturali che il festival propone: “Con Gianni Canova abbiamo parlato di cinema, un’esperienza davvero arricchente. Ascoltare Canova parlare di Michelangelo Antonioni in modo che risulti accessibile a tutti è stato un vero regalo. Con Enzo Iacchetti, invece, ci siamo concentrati su televisione e teatro, con racconti e aneddoti della sua vita”.

Enzo Iacchetti, durante nell’intervista, ha voluto ribadire con orgoglio la sua identità di attore: “Oltre alla conduzione di Striscia, mi considero soprattutto un attore. Striscia occupa solo pochi mesi dell’anno, poi mi dedico al teatro con commedie e musical. A novembre partirò con il musical ‘Tuzzi’, ispirato al film con Dustin Hoffman, un progetto molto atteso poiché sarà la prima volta che verrà rappresentato in Italia. E dal 9 dicembre tornerò alla conduzione di ‘Striscia la Notizia‘ insieme a Ezio Greggio“.

La serata si è conclusa con lo spettacolo di Jerry Calà, che ha saputo intrattenere e divertire il pubblico, chiudendo in bellezza questa edizione del festival.

Marco Salvatore Carboni

