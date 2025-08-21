Ibrahimovic ”non vuole foto” nel suo beach club a Porto Cervo

Zlatan Ibrahimović e altri vip in Sardegna.

Anche Zlatan Ibrahimović si trova in Costa Smeralda, ma non soltanto per vacanza. Il calciatore svedese ha aperto là un beach club e sui social ha postato una fotografia in cui finge di negare le fotografie ai paparazzi. Anche altri vip hanno messo in mostra le loro vacanze sui social. La conduttrice Chiara Carcano si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in barca a La Maddalena, in compagnia dei suoi cari.

La Gallura è stata scelta anche da Elena Barolo, ex velina molto popolare negli anni Duemila. Lei ha scelto Porto Rotondo come meta delle vacanza, dopo aver partecipato a una reunion di ex veline a Porto Cervo, dove ha realizzato un servizio fotografico in costume da bagno.

