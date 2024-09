Calypso Beach Club di Badesi è ancora uno dei migliori stabilimenti balneari in Italia.

Il beach club di Badesi si conferma tra i migliori in Italia. Ad assegnare questo prestigioso riconoscimento al Calypso Beach Club è il concorso Best Beach 2024 organizzato da Mondo Balneare, unico contest che premia gli stabilimenti balneari in Italia.

LEGGI ANCHE: Il Calypso è il miglior beach bar d’Italia, primo premio al locale di Badesi

Non solo il Calypso Beach Club è unico stabilimento balneare eletto in Sardegna tra i migliori per i suoi servizi offerti, ma ha ottenuto un secondo posto in classifica. Gli “Oscar” agli stabilimenti balneari vengono assegnati alle strutture sul territorio nazionale da oltre 9 anni. Questa, infatti, è la nona edizione, le cui premiazioni si terranno il 10 ottobre alle ore 16, a Rimini.

Il 31 agosto si è conclusa la fase di votazione e la giuria di Mondo Balneare ha selezionato i 18 candidati che hanno superato i mille voti, procedendo all’assegnazione dei premi nelle seguenti quattro categorie: “Best Beach Bar”, riservato agli stabilimenti balneari che eccellono in ristorazione, cocktail e intrattenimento in spiaggia; “Best Beach Design”, per quelli che si distinguono per architetture innovative e strutture all’avanguardia; “Best Italian Beach”, dedicato agli stabilimenti d’eccellenza per servizi, animazione e accoglienza; e infine “Best Beach”, il riconoscimento più prestigioso, assegnato allo stabilimento che meglio rappresenta tutte le caratteristiche delle tre categorie precedenti.

Il prestigioso riconoscimento “Best Beach 2024” è stato assegnato al Bagno Trentotto di Eboli. Oltre al premio principale, la giuria ha decretato i vincitori nelle tre categorie del concorso. Il titolo di “Best Beach Bar“, riservato agli stabilimenti balneari che eccellono nell’organizzazione di eventi serali e nell’offerta di food & beverage, è stato assegnato al Lido Ficò di Marittima, in Puglia. Al secondo posto si è classificato il Calypso Beach Club di Badesi, seguito al terzo posto dal Sunset Beach Club di Palmi, in Calabria: entrambi si distinguono per l’organizzazione di feste in spiaggia e l’ottima selezione musicale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui