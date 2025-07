Il Tar dà ragione alla Provincia Gallura, battuto l’ex presidente del Cipnes Sarti

Il Tar della Sardegna ha respinto il ricorso presentato da Gianni Sarti, ex presidente del Cipnes Gallura, confermando la legittimità della sua sostituzione da parte della Provincia Gallura Nord Est Sardegna. La vicenda ha origine nel novembre 2024, quando l’amministratore straordinario Gaspare Piccinnu, nominato in seguito alla riforma regionale che ha istituito la nuova provincia gallurese, ha revocato la delega a Sarti, nominando al suo posto Antonio Loriga.

Sarti, in carica dal 2021 su nomina del commissario della Provincia di Sassari Pietrino Fois, aveva esercitato il mandato durante la giunta regionale guidata da Christian Solinas. Nel ricorso al Tar, l’ex presidente del consorzio industriale contestava la nomina di Loriga, sollevando dubbi sulla sua compatibilità (in quanto consigliere in un Comune con oltre 15.000 abitanti) e sulla legittimità dell’intervento del commissario straordinario, che – a suo dire – non avrebbe potuto modificare gli organi amministrativi degli enti.

Il Tar ha però stabilito che, a seguito della soppressione della Provincia di Sassari e dell’istituzione del nuovo ente gallurese, la competenza territoriale sul Cipnes spetta alla Provincia Gallura Nord Est Sardegna.

Questo riconoscimento rafforza il ruolo dell’ente appena costituito, confermandone la titolarità nei rapporti con soggetti pubblici e privati. Il collegio ha inoltre confermato la correttezza dell’operato di Piccinnu, chiarendo che la nomina di Loriga rientra tra le attribuzioni legittime dell’amministratore incaricato di gestire la transizione istituzionale. Nessuna invasione di competenze, dunque, né violazione delle norme sulla rappresentanza.

La pronuncia rimarca come il passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova provincia sia avvenuto «nel rispetto del principio di leale collaborazione», come ha precisato il tribunale.

Un altro punto chiarito dalla sentenza è che le nomine effettuate dal nuovo ente non necessitano di una formale revoca delle precedenti, qualora queste risultino implicitamente superate dalla riforma istituzionale. Una posizione che contribuisce a prevenire futuri contenziosi e garantisce continuità amministrativa.

Con il pronunciamento del Tar si consolida anche la legittimità della successiva elezione di Livio Fideli alla presidenza del Cipnes, avvenuta il 7 febbraio 2025 come rappresentante del Comune di Olbia. Alla vicepresidenza era stato eletto Antonio Loriga, subentrato a Giacomo Meloni, che ha lasciato l’incarico pur restando nell’assemblea consortile. «La nomina del nuovo delegato era finalizzata a mantenere la rappresentatività territoriale dell’ente di riferimento», si legge nella sentenza del TAR.

«Il ricorso è in parte infondato e in parte improcedibile», ha stabilito il TAR Sardegna nella sentenza pubblicata oggi. In definitiva, la sentenza rappresenta un tassello fondamentale nel processo di riordino degli enti locali in Sardegna. Il Tar ha confermato piena legittimità giuridica e operativa alla Provincia Gallura Nord Est Sardegna.

