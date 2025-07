Lo spettacolo ”Risate Sonore” a San Teodoro.

Una serata divertente, ironica, capace di coinvolgere il pubblico di ogni età a San Teodoro con “Risate Sonore”, il prossimo 20 luglio dalle ore 21,00 in piazza Gallura. Protagonista un quartetto di professionisti della risata : Benito Urgu, Pino e gli Anticorpi, Giuseppe Masia e la Signora Agnese. Lo spettacolo organizzato dal Comune di San Teodoro in collaborazione con la R&G Music, avrà ingresso gratuito.

I protagonisti

Benito Urgu : Una vita dedicata allo spettacolo, alla musica, al cabaret di qualità, al pubblico delle piazze, dei teatri, della televisione e della radio. Ottantacinque anni vissuti intensamente senza mai fermarsi. Una carriera unica, capace di toccare punti , forse inattesi, sicuramente prestigiosi . Cantautore, comico, cabarettista, imitatore e attore italiano, una voce riconoscibile, lo sguardo vivace, aperto al mondo , curioso e determinato . La sua storia professionale è legata alla musica, sale da ballo e piazze sono state il suo palco. Una carriera articolata che ha offerto brani originali e ironici, fra tutti Cambale Twist. Quest’ultima canzone, negli anni 60 raggiungerà punte d’ascolto inattese soprattutto quando la RAI la trasmise sul primo canale. Benito Urgu e il gruppo dei Barritas, in costume tradizionale sardo, si dimenavano cantando, suscitando divertimento e grande euforia in coloro che li guardavano. Queste canzoni, originali per stile, testo e particolarmente orecchiabili, furono i suoi primi cavalli di battaglia. Protagonista di storici sold out a Teatro, ama le piazze e non riesce a dire di no.

Giuseppe Masia: venticinque album, amato e apprezzato per le sue performance in piazza, richiesto da radio e tv nazionale e regionali. Un vero mattatore, dalla battuta sempre pronta, capace di ridere coinvolgendo le piazze con l’ironia che lo contraddistingue.

Pino e gli anticorpi: Il duo comico per eccellenza formato dai fratelli Michele e Stefano Manca. Dalle piazze isolane a Colorado Cafè, dal palco del festival di San Remo al cinema con quattro film all’attivo, passando per radio e televisioni senza sosta. Un successo travolgente confermato dalle piazze italiane.

La Signora Agnese , ovvero una casalinga apparentemente sempre molto impegnata e nervosa a causa del marito Basilio. Un vero tornado quando arriva sul palco.

