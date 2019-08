In apprensione per Luca, finito contro un’auto con la sua moto a Olbia

L’incidente a Olbia tra via Umbria e via Piemonte.

Si trova ricoverato in ospedale a Sassari, Luca Bussu, il 25enne rimasto coinvolto, ieri pomeriggio, nell’incidente all’incrocio tra via Umbria e via Piemonte a Olbia.

Con la sua moto si è schiantato contro un’auto che si era in prossimità dello stop. Un impatto durissimo. Il giovane è finito con la moto su un altro veicolo, parcheggiato a bordo strada, e ha perso conoscenza.

Soccorso dai medici del 118, è stato portato in un primo momento all’ospedale di Olbia per poi essere trasferito in elicottero a Sassari. Le sue condizioni sono sembrate subito gravi. La prognosi resta riservata.

