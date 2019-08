La scoperta fatta da un sub dopo la pesca.

La scoperta è di quelle da togliere il fiato. Ma non con un’accezione negativa, in questo caso. È uno di quei ritrovamenti, che non si vorrebbe mai fare. Soprattutto se viene fatto tra i frutti del proprio raccolto. O in questo caso della propria pesca. Pulendo un sarago, un noto sub di Olbia, M. M., ha trovato qualcosa che ha dell’incredibile.

Nella pancia del pesce c’era un preservativo intero. Immaginatevi lo sdegno. Il sub ha raccontato di essere andato a pesca nella zona delle Saline. Tra i vari pesci presi, orate, spigole, c’era anche questo sarago.

Quando l’ha aperto per pulirlo ha trovato la brutta sorpresa. Il sub ha filmato tutto, esclamando: “Se mangiano anche queste cose, mangio solo insalata”.

(Visited 1.580 times, 1.584 visits today)