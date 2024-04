Oggi Conad ha aperto un distributore vicino a Olbia Mare

di Giovanna Tamponi

Inaugurato il primo distributore di carburante Conad, a due passi dal supermercato “Spazio Conad” in località Olbia Mare, ecco i prezzi. Si trova vicino allo Spazio Conad lungo la SS 125 che conduce al Mater Olbia. È una grande opportunità per i consumatori, i quali potranno fare la propria spesa quotidiana presso il supermercato e poi fare rifornimento nella vicina stazione di servizio con la stessa convenienza dei prezzi Conad

Con i prezzi dei carburanti in continua ascesa, gli automobilisti sono sempre più propensi a frequentare i distributori “low cost”, detti anche “pompe bianche”, dove i carburanti sono venduti ad un prezzo più accessibile rispetto alle stazioni di rifornimento con marchio noto. Il risparmio spesso ammonta a pochi centesimi per litro, importo che, in un pieno, può diventare importante. Conad, con la sua nuova proposta commerciale si pone pertanto come una valida alternativa alle stazioni di rifornimento tradizionali, promettendo prezzi più convenienti in controtendenza rispetto al mercato locale.

I prezzi del distributore Conad di Olbia

Al momento dell’accensione del grande totem a led, il prezzo proposto al self service si discostava notevolmente rispetto a quello dei distributori tradizionali: a fronte di una media di euro 1,851 per il diesel e di euro 1,973 per la benzina, rilevati alla stessa ora presso Esso, Q8, Agip, Elf e Beyefin, la proposta di Conad è stata di euro 1,698 per il diesel e di euro 1,838 per la benzina, con una differenza di circa 15 centesimi per litro per il diesel e di circa 13 centesimi per litro per la benzina. Anche nel gas Gpl è possibile notare una differenza: il concorrente tradizionale segnava euro 0,879 mentre il prezzo proposto da Conad era di euro 0,758, con un risparmio di 12 centesimi per litro.

Questi prezzi di lancio saranno sicuramente rivisti, ma resteranno invariati per qualche tempo. La differenza di prezzo dipende dal fatto che il carburante Conad proviene da raffinerie non legate alle tradizionali compagnie petrolifere e soprattutto la sua distribuzione utilizza una “filiera corta” utilizzando le più importanti basi logistiche petrolifere ma riducendo i vari passaggi tra chi produce e chi consuma. Prezzi effettivamente concorrenziali, che se mantenuti potrebbero fare la differenza sul mercato di Olbia.

Cosa offre il nuovo distributore

Il nuovo distributore Conad è dotato di quattro isole, ognuna delle quali dà accesso a due pompe per il gasolio e per la benzina, con accettatori di banconote e carte per il pagamento prepay. Si possono pertanto rifornire contemporaneamente otto auto mentre altre due colonnine erogano il gas GPL. Il servizio è sempre in modalità SELF, con la presenza di un assistente alla colonna, offerto 7 giorni su 7, durante il giorno in postpay (pagamento successivo al rifornimento), durante la notte in prepay (pagamento precedente al rifornimento).

Saranno accettate tutte le carte e sono inoltre previste carte carburante, come la Prepagata Fuel Conad, che offrirà ulteriori vantaggi ai possessori. All’interno del distributore sono inoltre previsti altri servizi, al momento non ancora attivi, come un piccolo market, uno spazio per il food con marchio “Tredicizerouno” con piatti tradizionali e nazionali, birra sarda e ottime colazioni, oltre a un’area lavaggio con macchinari ecologici all’avanguardia (non ancora montati).

Una svolta significativa

La presenza del nuovo distributore di carburante a marchio Conad a Olbia potrebbe rappresentare una svolta significativa nel settore, offrendo ai consumatori la possibilità di risparmiare sui costi di rifornimento e di usufruire di servizi aggiuntivi all’interno della stazione di servizio. La concorrenza con le stazioni tradizionali potrebbe spingere i gestori a rivedere le proprie politiche dei prezzi e a migliorare i servizi offerti ai clienti. Resta da vedere come reagiranno i concorrenti di fronte a questa nuova proposta, ma certamente i consumatori non potranno che beneficiare di una maggiore scelta e di prezzi più competitivi sul mercato locale.

