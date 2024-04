Svolta per la benzina a Olbia, apre il primo distributore Conad

Distributore Conad vicino al Centro commerciale Olbia Mare

di Giovanna Tamponi

Ancora poche ore e si accenderà il grande tabellone dei prezzi presso il nuovo distributore di carburante Conad di Olbia. L’inaugurazione è fissata per lunedì 22 aprile. C’è grande attesa e tanta curiosità tra i consumatori. Debora, in un post sui social, auspica “che il costo della benzina non venga rivisto e che sia uguale a quello di Sassari”. Il nuovo distributore è stato realizzato nell’area su cui sorgeva l’impianto della Fiamma 2000 a Olbia Mare, a pochi passi dall’aeroporto.

Conad promette prezzi convenienti rispetto agli altri gestori, dal momento che il suo carburante proviene da raffinerie non legate alle tradizionali compagnie petrolifere e soprattutto la sua distribuzione utilizza una “filiera corta” utilizzando le più importanti basi logistiche petrolifere ma riducendo i vari passaggi tra chi produce e chi consuma, mantenendo sempre un controllo costante della qualità dei carburanti nel rispetto delle normative. Si potrà quindi fare rifornimento a due passi dal grosso punto vendita di Olbia Mare con la convenienza dei prezzi Conad, come già succede negli altri impianti presenti in Sardegna, a Porto Torres e a Carbonia. Sono 48 gli impianti attivi in tutta Italia. Conad carburanti è infatti presente in ben 38 province italiane.

