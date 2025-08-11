Tre auto vanno a fuoco a Olbia: in corso le indagini

Tre terribili incendi contro auto a Olbia.

Sono in corso le indagini per risalire alle cause dei tre incendi su auto della notte scorsa a Olbia. Dalle 3.30 circa i vigili del fuoco di Olbia ed Arzachena sono stati impegnati ad Olbia per tre distinti episodi. Il primo in via Imperia, dove l’incendio ha interessato un furgone e ha danneggiato alcune auto parcheggiate nelle vicinanze.

Nel parcheggio del piazzale De Rosa é invece bruciata un’autovettura abbandonata da tempo, mentre in via Savona le fiamme hanno interessato un’utilitaria. Il rapido intervento delle squadre ha evitato che fuoco facesse ulteriori danni. Cause in accertamento, sul posto Polizia di Stato e Carabinieri di Olbia.

