Malore ed elisoccorso in difficoltà: paura per un bagnante a Mannena

Malore nella spiaggia di Mannena, ad Arzachena.

Paura nel pomeriggio di ieri, nella spiaggia di Mannena (Arzachena), dove un bagnante ha cominciato ad accusare un malore. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso, ma ha avuto non poche difficoltà ad atterrare sull’arenile.

A causa delle difficoltà di atterraggio, l’equipaggio ha dovuto calarsi con il verricello per raggiungere la persona colpita dal malore. I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto, prima di predisporre il trasferimento verso la struttura ospedaliera più vicina.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui