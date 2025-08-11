Malore ed elisoccorso in difficoltà: paura per un bagnante a Mannena

11 Agosto 2025

di Redazione

Malore nella spiaggia di Mannena, ad Arzachena.

Paura nel pomeriggio di ieri, nella spiaggia di Mannena (Arzachena), dove un bagnante ha cominciato ad accusare un malore. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso, ma ha avuto non poche difficoltà ad atterrare sull’arenile.

A causa delle difficoltà di atterraggio, l’equipaggio ha dovuto calarsi con il verricello per raggiungere la persona colpita dal malore. I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto, prima di predisporre il trasferimento verso la struttura ospedaliera più vicina.

