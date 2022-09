Incendi, previsione di pericolo alto in Gallura: è codice arancione

Secondo la Protezione civile regionale in Gallura il pericolo di incendi è alto

Secondo il bollettino della Protezione civile regionale in Gallura per venerdì 9 è previsto il pericolo alto d’incendi, col codice arancione. “Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato – si legge sul sito della Protezione civile -, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale“. La zona arancione riguarda le zone C e D, praticamente la fascia costiera della Gallura, mentre sull’entroterra è previsto il codice giallo