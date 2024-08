Pericolo incendi in Gallura, è allerta arancione a Olbia

Nuovo bollettino di pericolo incendi nella zona di Olbia.

Non si ferma l’allerta incendi in Sardegna e, in particolare nel territorio della Gallura e di Olbia. La Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna ha emesso un nuovo bollettino riguardante il pericolo di incendi previsto per la giornata di domani, mercoledì 14 agosto.

Per la Zona D dell’isola è stato dichiarato il livello di pericolo “Alto” (Codice Arancione), con l’attivazione della fase operativa regionale di “Attenzione rinforzata”. Questo livello di allerta indica un rischio significativo di sviluppo di incendi in tutta l’area interessata.

