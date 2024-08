Al via il Golfo Aranci Music Festival: alla consolle arrivano le Nervo

Il duo Dj Nervo arrivano a Golfo Aranci.

Le sorelle Dj Nervo arrivano a Golfo Aranci. Prende vita anche nell’estate 2024 una rassegna di eventi davvero importante, voluta dal sindaco Fasolino e della sua Giunta comunale. Non poteva mancare in questo programma così ricco, GAMF – Golfo Aranci Music Festival, da tempo una delle manifestazioni musicali di riferimento sull’Isola e non solo.

Infatti sul suo palco negli anni si sono avvicendati alcuni tra i più celebri dj al Mondo. Tra gli altri, Bob Sinclar, Benny Benassi, Gabry Ponte, Albertino, Louie Vega, Roger Sanchez e moltissimi altri artisti internazionali, tra cui Simioli, Tim Cullen (Ministry Of Sound), Paul Darey (Space Ibiza), Sorrentino (Coya Montecarlo), Alex Gaudino, Get Far Fargetta…

GAMF – Golfo Aranci Music è infatti un “format festival”, un evento in grado di incentivare il turismo, una manifestazione totalmente gratuita per il pubblico. E’ un evento musicale e di spettacolo aggregante e partecipativo, nata ormai molti anni fa. con lo scopo di far conoscere una zona ricca di attrattive. Molto del successo della manifestazione è dovuto al luogo in cui si svolge, ovvero lo scenografico Piazzale Francesco Cossiga (La Piccola). Il resto deriva da una organizzazione molto curata e da una programmazione artistica all’altezza della situazione.

Ma veniamo al programma di quest’anno. Nell’estate 2024, la manifestazione prende vita lunedì 26 e mercoledì 28 Agosto, dalle 21 alle 01, e porta sul palco due eventi molto diversi tra loro.

Lunedì 26 Agosto andranno di scena le Nervo. Le scatenate sorelle australiane sono da tempo il dj duo al femminile più noto ed amato al mondo. Le Nervo sono le sorelle gemelle Olivia e Miriam Nervo. Giovanissime, dopo aver firmato con la Sony/ATV Music Publishing all’età di 18 anni, hanno intrapreso la carriera come dj e cantautrici. Sono arrivate in brevissimo tempo ad essere co-autrici di “When Love Takes Over”, celeberrimo singolo vincitore del Grammy Award, “When Love Takes Over”, un brano interpretato da David Guetta e Kelly Rowland.

Negli anni questo fantastico duo ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della scena pop dance mondiale, come Kylie Minogue, Britney Spears, Cheryl Cole, Guns N ‘Roses, Sophie Ellis-Bextor, Sofi Tucker, Armin Van Buuren … e si sono esibite sui palchi più famosi del mondo. Ad esempio, sono state più volte protagoniste al Tomorrowland, il celeberrimo festival dance belga, a fianco di personaggi del calibro di Afrojack, Steve Aoki e molti altri.

In apertura, prima delle Nervo, al GAMF – Golfo Aranci Music Festival lunedì 26 agosto si esibisce uno dei dj più giovani d’Italia (ha solo 12 anni), ovvero Dj Daniel. E’ noto al grande pubblico per la partecipazione a Italia’s Got Talent. Direttamente da Monaco di Baviera arriva il dj Andrae. E non manca dj Simioli, da oltre trent’anni autentico mattatore delle notti smeraldine e non solo. A presentare ed animare il pubblico Kevin Salvato, vocal performer molto affermato.

Mercoledì 28 Agosto 2024 al GAMF – Golfo Aranci Music Festival sul palco va invece Mamacita, format musicale nato in Italia che ormai fa ballare mezzo mondo. Creato, tra gli altri, da Andrea Pellizzari (affermato dj e personaggio tv, ad esempio è stato a lungo Mr Brown a Le Iene) e Max Brigante (Radio 105), è un evento incentrato su sonorità hip hop, R’n’B, reggaeton e trap. Negli anni ha conquistato platee enormi al punto di diventare tra i più seguiti d’Europa e non solo. I tanti artisti di Mamacita sul palco di eventi e top club propongono un mix di energia e show che non smette di divertire e creare aggregazione.

Ben nove performer si alterneranno il 28 agosto sul palco del GAMF – Golfo Aranci Music, per oltre due ore di musica, animazione, ballo, spettacolo…e molto altro. Il warm up di questa seconda serata del festival sarà affidato a MKanu, dj sardo emergente, lanciato proprio in un’edizione del Golfo Aranci dj contest. Con lui Dj Gass Krupp, professionista che sull’isola fa ballare i vip di tutto il Mondo negli innumerevoli secret party estivi. Vocal performer ancora Kevin Salvato.

Anche quella del 2024 sarà quindi un’edizione in grande stile per GAMF – Golfo Aranci Music Festival, che nel tempo è diventato un vero e proprio polo di attrazione turistica. Il format artistico è stato creato e gestito in modo da attrarre un pubblico eterogeneo e trasversale, mai troppo specifico. Si tratta senz’altro di una manifestazione che nel tempo è diventata un riferimento, non solo in Italia. Infatti ha portato e sta portando Golfo Aranci alla ribalta di molti media turistici e di intrattenimento in tutta Europa e non solo, vista la qualità dell’evento.

Insomma un ritorno in grande stile per GAMF, uno dei festival più iconici mai realizzato in Sardegna, parola della Proloco organizzatrice dell’evento e della Cogito Communication & Consulting Srl, società tra i massimi esperti nel mondo dell’entertainment. Insieme garantiranno uno spettacolo favoloso.

