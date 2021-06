Altra giornata di incendi in Sardegna, in volo anche un Canadair da Olbia

Gli incendi oggi in Sardegna.

Altra giornata di incendi in Sardegna dove oggi si sono registrati 23 incendi: in 5 di questi si è reso necessario l’intervento degli elicotteri e di un Canadair per spegnere le fiamme.

Grande lavoro per domare l’incendio scoppiato a Seneghe, in località “Ospedale Scala”, dove sono intervenuti quattro elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Fenosu, Bosa, Sorgono e Farcana. E’ intervenuto inoltre un canadair della flotta aerea statale di stanza a Olbia. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2,5 ettari di pascolo arborato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16.

E’ di circa 4 ettari di macchia mediterranea andati in fumo il bilancio dell’incendio nelle campagne di Furtei, in località “Cuccuru Cabonis”. In questo caso sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Villasalto e Marganai, mentre le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15 e 30.

3 – Incendio in agro del Comune di Bonarcado località “Chercos”, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Anela, Sorgono e Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Seneghe coadiuvata dal personale eliportato. L’incendio ha percorso una modesta superficie di aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:33.

Gravi danni anche in località Mitza de Giliadri, a Sanluri, dove l’incendio ha percorso una superficie di circa 20 ettari di aree agricole. Sul posto è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:00.

Fiamme anche nelle campagne di Nuraminis, in località Bruncu Paolo Lilliu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula.L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di pascolo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore intorno alle 16 e 30.

(Visited 160 times, 188 visits today)