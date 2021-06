I fondi per le scuole a Olbia.

Arrivano i fondi regionali per il sistema educativo dai zero ai sei anni. Il Comune di Olbia ha ottenuto circa 170mila euro per le scuole primarie e saranno impiegati per formare il personale, sopratutto delle scuole paritarie e privata, per uniformare l’offerta formativa.

“Le strutture delle scuole per i bambini piccoli a Olbia sono in crescita – ha detto l’assessora all’istruzione Sabrina Serra –, abbiamo istituito il coordinamento pedagogico, ogni scuola ha individuato un referente che siederà al tavolo e con loro lavoreremo per prefissare gli obiettivi del progetto. I fondi saranno destinati sopratutto alle scuole paritarie e private per far sì non abbiano una formazione differente di quella pubblica. Spesso le scuole private o paritarie non hanno fondi per formare il personale”.

Dei fondi nel bilancio comunale, circa 300mila euro, saranno destinati agli alunni disabili. “Saranno circa 1000 euro a bambino disabile – ha proseguito –, le risorse saranno destinate a migliorare la didattica, con l’acquisto di strumenti e creare aree digitali per interagire con gli altri compagni”.

