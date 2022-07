Ancora una giornata di incendi in Sardegna, 19 i roghi spenti

Ancora incendi in Sardegna.

Ancora incendi in Sardegna e in Gallura. In tutta l’isola, in data odierna, sono 19 roghi, di cui per lo spegnimento di 5 il corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei.

Questo pomeriggio nelle campagne di Loiri Porto San Paolo, in località “Rio de li Traesseddi”, si è conclusa l’operazione del personale del corpo forestale di Padru, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Limbara. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Loiri Porto San Paolo e Olbia-Murta Maria , la squadra della Compagnia barracellare di Loiri Porto San Paolo e le squadre dei vigili del fuoco di Olbia.

Nello stesso comune, in località “Rio d’ ‘Ovilo”, si è verificato un altro incendio, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del corpo forestale di Padru, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Alà dei Sardi.

Il secondo incendio è avvenuto a Serdiana località “Riu sa Frissa”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Dolianova, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenute:-la squadra della Compagnia barracellare di Sestu, le squadre dei vigili del fuoco di Cagliari e la squadra di volontari delle associazioni di Sinnai-Masise. Le operazioni di spegnimento sono attualmente concluse.

Ancora un incendio nelle campagne di Serdiana, località “Mitza s’Orru”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della forestale di Dolianova, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenute: le squadre di volontari delle associazioni di Monastir – Orsa Santa Lucia. Le operazioni di spegnimento sono attualmente concluse.

Fiamme anche a Decimomannu località “Is Tuppas”. Lo spegnimento dell’incendio è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Uta, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari le squadre di volontari delle associazioni di Assemini e San Sperate, è altresì intervenuto il GAUF di Cagliari. Le operazioni di spegnimento sono attuamente concluse.