L’incendio tra Aggius e Bortigiadas è scoppiato poco prima dell’una.

Ancora un incendio in Gallura. Dopo l’incendio di ieri sera, che ha interessato la zona di Tempio, questa mattina le fiamme hanno divorato il parco eolico tra Aggius e Bortigiadas. Il rogo è scoppiato intorno alle 12:50 e ha bruciato la macchia mediterranea.

La natura impervia del terreno ha reso difficile per le squadre di soccorso raggiungere l’area interessata dall’incendio. Così è stata richiesta l’assistenza dell’elicottero del Reparto Volo di Alghero Fertilia. Da ore, le squadre di soccorso stanno facendo del loro meglio per domare l’incendio e le operazioni sono ancora in corso.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui