Incendio ad Aggius.

Ancora una giornata di incendi in Gallura, questa volta ad Aggius, nella Valle della Luna, in località Finosa. Intorno alle 13 i vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti per spegnere il rogo che è divampato nella vegetazione.

A fronteggiare le fiamme anche uomini della protezione civile, Forestas, i barracelli, oltre a due elicotteri da base Limbara e 2 Canadair da Olbia. Emergenza rientrata intorno alle 16.