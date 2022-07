Il racconto della figlia di una donna ricoverata a Olbia.

Odissea per una 71enne ricoverata all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per una frattura al femore. Stando a quanto racconta la figlia della paziente, che vuole restare anonima, l’anziana sarebbe stata costretta a firmare le dimissioni in anticipo a causa di alcuni disagi nel reparto in cui si trovava.

Secondo la figlia dell’anziana, la donna sarebbe rimasta priva di assistenza per lunghi periodi della sua degenza. “Mia madre giovedì della settimana scorsa è caduta – racconta M. – e l’abbiamo portata al pronto soccorso, dove le hanno assegnato un codice verde, non riconoscendo immediatamente la frattura. Tralasciando il fatto che noi ci siamo recati alle 15.30 e alle 18 ci avevano detto che avevamo davanti ancora una trentina di persone, solamente all’una di notte mi hanno chiamata avvisandomi che mia madre doveva essere ricoverata d’urgenza in Ortopedia”.

La donna viene operata il martedì successivo e resta allettata nel reparto, dove avrebbe dovuto restare per 10 giorni in attesa anche del fisioterapista. Stando a quanto racconta sua figlia, però, le cose vanno diversamente. “Nel reparto per numerose ore non passavano nessuno del personale – dichiara -, in più alcuni pazienti di una certa età ricoverati e allettati si sono sporcati il pannolone, ma sono stati cambiati soltanto il giorno successivo. Per tutto il tempo non era passato nessuno in stanza e in più quando portavano i pasti li lasciavano sul tavolo, ma i pazienti erano allettati, non potevano alzarsi”.

Secondo il racconto della giovane, alcuni degenti hanno voluto firmare in anticipo le dimissioni, a causa delle condizioni in cui versavano. “Anche mia madre ha voluto andarsene prima – spiega -, ma il medico con cui voleva parlare non c’era. Li ho cercati di contattare, durante i giorni di ricovero, ma non erano reperibili telefonicamente. Ora capisco che non c’è personale, ma la dignità delle persone viene prima di tutto”.