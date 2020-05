Incendio ad Arzachena, in fiamme una baracca e due roulotte

L’intervento dei vigili del fuoco.

Incendio questa mattina ad Arzachena in località Stazza la Punta.

Dopo la richiesta di intervento alla sala operativa del comando i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno interessato una baracca e due roulotte Stazza la Punta.

Sul posto il distaccamento di Arzachena, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona interessata. Al momento sono ancora in corso le verifiche per accertare la causa delle fiamme. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

