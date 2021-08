Sul posto due squadre dei vigili del fuoco.

Incendio questo pomeriggio intorno alle 14 e 30 all’interno di un magazzino di alimenti e bevande di un ristorante a Baia Sardinia, in località Pulicinu.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Olbia e Arzachena sono state impegnate per due ore nello spegnimento delle fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti mentre sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo.

