Tragedia sfiorata a Porto Ottiolu, esplode il motore di una barca

L’incendio a Budoni.

Tragediiamme in una barca a Porto Ottiolu, i vigili del fuoco scongiurano il peggio presenti nel vano motore, è divampato stamattina a bordo di una barca ormeggiata presso la banchina Sierra.

Pronto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno scongiurato il peggio, evitando la propagazione delle fiamme e il riversamento in acqua di materiali e sostanze inquinanti. Anche il proprietario della barca presente a bordo al momento del fatto, fortunatamente, non ha riportato ferite.

Le cause dell’evento sono da attribuire ad una probabile perdita di carburante che riversatasi nel vano motore lo hanno saturato di vapori infiammabili che al momento dell’accensione sono esplosi. Le operazioni di soccorso sono state costantemente seguite dall’ufficio marittimo della Capitaneria di Olbia che, per quanto di competenza, ha coordinato le operazioni in stretto raccordo operativo con i vigili del fuoco.