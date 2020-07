L’incendio nella zona industriale di Olbia.

Sarebbe un cortocircuito ad una cella frigo la causa dell’incendio scoppiato questo pomeriggio, verso le 19, nel capannone dell’azienda di distribuzione di bibite e alimenti Laconi, nella zona industriale di Olbia.

Le fiamme, partite all’estremità del deposito, hanno avvolto in poco tempo i bancali della merce, originando un denso fumo nero, visibile in tutta la città. Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco di Olbia, con una ventina di persone, che si sono impegnate in prima linea per contenere l’incendio.

Verso le 21 il rogo è stato domato e si è iniziato a procedere con le operazioni di bonifica. Ingenti i danni, ma al momento difficili da quantificare. Sul luogo intervenuti anche i carabinieri.

