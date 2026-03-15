Incendio a Spiritu Santu, dove c’è l’ecocentro di Olbia

A Olbia nel primo pomeriggio è divampato un incendio all’interno dell’area dell’ecocentro in zona Spiritu Santu. Dal distaccamento dei vigili del fuoco di Olbia è scattato l’intervento con due squadre. Le fiamme hanno aggredito il parco mezzi dell’area operativa della struttura.

L’intervento tempestivo delle squadre del 115 ha evitato che le fiamme raggiungessero i cumuli di rifiuti e le strutture limitrofe. Non sono ancora chiare le origini del rogo e ci sono le indagini in corso per fare chiarezza.

Il fuoco ha danneggiato due mezzi fondamentali per la gestione operativa dell’ecocentro di Olbia. Si tratta di uno “snodato di tipo pinza ragno” e un trattore per rimorchi stradali. Per fortuna i danni riguardano solo i mezzi e non c’è stato nessun ferito. Sul posto, per gli opportuni accertamenti, sono intervenuti anche i carabinieri di Olbia. Non è la prima volta che scoppia un incendio a Spiritu Santu. Militari e vigili del fuoco vogliono fare chiarezza sulle cause del rogo perché nel mondo dei rifiuti incendi dolosi e attentanti sono molto frequenti. Ma lo sono anche corto circuiti e cause non dipendenti dalla volontà umana.

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