L’incendio nella discarica di Olbia.

Intorno a mezzanotte, un vasto incendio è scoppiato all’interno della discarica di Spiritu Santu, nei pressi di Olbia. Due squadre dei Vigili del fuoco di Olbia, supportate da una squadra inviata da Arzachena, sono intervenute prontamente per domare le fiamme che hanno interessato il settore dei rifiuti ingombranti.

Le operazioni di spegnimento sono durate circa sei ore, con i vigili del fuoco impegnati fino alle prime luci dell’alba per avere ragione dell’incendio. Al momento, le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente, non si segnalano feriti.

Le forze dell’ordine stanno ora indagando per determinare l’origine dell’incendio e valutare eventuali misure preventive per evitare futuri incidenti simili. La discarica di Spiritu Santu è un’area critica per la gestione dei rifiuti della regione, e incidenti come questo sottolineano la necessità di rigidi protocolli di sicurezza e rapida risposta delle squadre di emergenza.

