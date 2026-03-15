Hermaea Olbia, le under 16 volano alla finale provinciale di volley

Vittoria e finale provinciale per l’Under 16 Hermaea Olbia Academy Jba

Grande successo per l’Under 16 dell’Hermaea Olbia Academy, guidata da Ezio Giunta e dalla campionessa Jenny Barazza, che conquista una splendida vittoria 3-0 sul campo dell’Ecomar US Garibaldi.

“La partita, disputata il 13 marzo al Palazzetto dello Sport Comunale di La Maddalena, era decisiva: dopo la sconfitta 3-1 all’andata, le ragazze sapevano di dover vincere 3-0 per conquistare l’accesso alla finale provinciale del 29 marzo a Sassari. Con grande determinazione e spirito di squadra, le giovani atlete hanno giocato una gara intensa e combattuta, chiudendo l’incontro con i parziali di 18/25, 20/25 e 22/25.

Le protagoniste:

alzatrici Alice Farina e Sara Matellini;

opposte Fabiola Demartis e Alice Frau;

centrali Luisa Castelli, Giulia Molinari e Clara Clementi; libero Beatrice Masuli e Arianna Fiori;

schiacciatrici Ginevra Padre, Aurora Filigheddu, Emilia Golinelli e Adela Spano“.

“Fondamentale anche il sostegno dei dirigenti e dei genitori, che con il loro tifo hanno accompagnato la squadra in questa importante vittoria. Ora l’Hermaea Olbia Academy si prepara alla finale provinciale di Sassari. Continuando ad allenarsi con impegno e determinazione per provare a conquistare un altro grande risultato”.

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