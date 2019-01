L’incendio al Fogarone di Sant’Antonio a Olbia.

Gli hanno dato fuoco approfittanto del buio. Un tizzone acceso e il vento ha fatto il resto. Un gesto inspiegabile che può far rima solo con la parola stupidità ed incoscienza. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’enorme pira, che era stata allestita alla fine di via Barcellona a Olbia, per i tradizionali festeggiamenti di Sant’Antonio, in programma il prossimo fine settimana.

Ieri sera, intorno alle 22, qualcuno ha acceso il falò “de su Fogarone” prima del tempo. Fregandosene di tutto e di tutti. Compreso del significato che quella catasta di legna rappresenta: un atto di fede della comunità di Sant’Antonio e non solo. Un dispetto, è chiaro. Che poteva, però, avere conseguenze molto peggiori. L’ammasso di legna era alto 6 metri e fiamme di quel tipo, senza controllo, e con il vento che iniziava ad alzarsi ieri sera potevano trasformarsi in un rogo senza precedenti. Del caso sono stati informati i carabinieri, che effettueranno le indagini del caso.

(Visited 574 times, 574 visits today)