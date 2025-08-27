Furgone prende fuoco a Olbia, donna in ospedale

Incendio nella sera a Olbia.

Intorno alle 20.30 a Olbia sono si è verificato un incendio di un furgone carico di cesti in paglia. Il rogo è avvenuto in via Umberto Nobile, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre.

Le fiamme, oltre ad aver distrutto il furgone, hanno danneggiato alcune persiane di un appartamento contiguo all’automezzo. Una signora è stata portata al pronto soccorso per accertamenti a causa dell’inalazione del fumo sprigionatosi a seguito dell’incendio. Cause in accertamento. Sul posto 118 e Carabinieri.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui