Un altro incendio in un locale dismesso di Olbia

L’incendio è scoppiato al Corso Umberto di Olbia.

Un altro incendio in un locale dismesso del centro di Olbia. Questo pomeriggio, intorno alle ore 18, un rogo è divampato all’interno di un locale dismesso situato in Corso Umberto I. L’allarme è stato prontamente raccolto dai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con due squadre e un’autobotte, riuscendo a domare le fiamme in pochi minuti.

Grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento, l’incendio non ha causato feriti. Sul posto sono giunti anche la Polizia e il personale medico del 118, pronti a intervenire in caso di necessità. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare e sono attualmente oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Al momento, non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di un possibile atto doloso o di un incidente. Il locale dismesso, da tempo abbandonato, ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno temuto il propagarsi delle fiamme alle abitazioni vicine. Tuttavia, l’efficienza dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il pericolo, riportando rapidamente la situazione alla normalità.



