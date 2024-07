I risultati della maturità 2024 al Deffenu di Olbia

Per l’Istituto Tecnico Attilio Deffenu di Olbia un altro ottimo risultato arriva dagli esami di maturità per l’anno 2024. Ben 9 studenti, su 125 ammessi, hanno raggiunto il difficile traguardo dei 100/100 alla maturità 2024, di cui due con la lode, mentre la percentuale di non maturati si avvicina allo zero.

Nel dettaglio, questi i maturati centisti:

Per il corso ACM (Trasporti e Logistica – conduzione del mezzo aereo) sono Marta Costaggiu, premiata con la lode, e Alberto Maiello

Per il corso NTL (Trasporti e Logistica – conduzione del mezzo nautico) è Gabriele Camporelli

Corso INF (curriculum Informatica) sono William Valerio Mari Spano, premiato con la lode, e Amanda Dente

Per il corso CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio – ex Geometri) sono Yuri Mario Bardanzellu, Simona Mazzone e Gavino Spanu che ha seguito il corso serale

Corso CH (curriculum chimica) è Annalisa Dessena

Il corso AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing – ex Ragionieri) non ha avuto nessun centista, ma Marco Sebastiano Brandino ha sfiorato il risultato con 97/100, come hanno fatto anche Federico Caddeo e Alessandro Franchi del corso INF.

Marta Costaggiu e William Valerio Mari Spano, 100/100 e lode, si sono distinti tra i loro compagni e hanno conquistato l’ammirazione di tutti coloro che li conoscono. I loro nomi resteranno impressi nell’ “Albo Nazionale delle Eccellenze”, che premia con il massimo riconoscimento gli studenti che si siano distinti per particolari meriti scolastici. L’Istituto Tecnico Deffenu può essere veramente fiero di poter contare su studenti come Marta e William, che rappresentano il meglio della propria comunità scolastica.

Complimenti a tutti gli studenti maturati del “Deffenu” del 2024 per l’impegno dimostrato durante gli studi. Siamo sicuri che questo traguardo vi darà grandi soddisfazioni per il futuro!

