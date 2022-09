Fumo nero vicino al Mater Olbia: incendio a Murta Maria

Incendio nella frazione di Olbia.

Paura per un incendio a Murta Maria, dove nel primo pomeriggio, per cause in corso di accertamento, intorno alle 14, le fiamme, accompagnate da un fumo nero, sono divampate dietro l’ospedale Mater Olbia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno spegnendo il rogo che si è sviluppato dal materiale edilizio nell’area interessata dall’incendio. Le fiamme hanno generato inizialmente alcuni timori nella frazione per la vicina discarica di Spiritu Santu e per l’ospedale.