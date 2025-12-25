Incendio nella notte in una casa, Vigilia di paura a La Maddalena

Un incendio è scoppiato a La Maddalena.

Paura nella notte della Vigilia di Natale a La Maddalena, per un incendio scoppiato in un appartamento. Il rogo è divampato intorno alle 2.30 di questa notte. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di La Maddalena, giunti in via Benedetto Cellini, luogo del rogo nella appartamento sito al piano terra.

Le cause del rogo sono in accertamento e, fortunatamente, non si segnalano feriti. Il rapido intervento della squadra ha evitato che le fiamme facessero seri danni anche ai piani superiori, per i quali non é stata necessaria l’evacuazione . Sul posto anche Carabinieri e personale del 118.

