Natale a San Simplicio: tra luminarie e cantieri, il quartiere cambia volto

Il Natale nel quartiere di Olbia con le sue luminarie e installazioni.

La magia del Natale, come ogni anno, accende San Simplicio, a Olbia. Il quartiere olbiese sotto le Feste cambia luce: si veste di colori, di luminarie colorate. Dalla Basilica di San Simplicio, con un’opera inaugurata davanti alla chiesa romanica, un giglio bianco che rappresenta la Natività. L’opera, intitolata Lily, è stata inaugurata il 16 dicembre scorso, ed è realizzata da ColorArt.

L’opera illumina la piazza e il sagrato della basilica, trasformandolo in un luogo suggestivo. Più avanti ci sono le iniziative dei privati a dare un tocco di colore al quartiere. Sempre più residenti decidono di installare luminarie attorno alle facciate delle loro abitazioni recentemente ristrutturate. Da alcuni anni il degrado si sta allontanando da San Simplicio.

Sia perché alcuni hanno restaurato le loro abitazioni, sia perché c’è in corso il progetto Piqua e i ruderi sono stati recintati per la ristrutturazione delle case per farne edilizia residenziale pubblica. Ma durante il Natale sul quartiere si accende una luce diversa, quella di un quartiere che vuole essere immediatamente bello e che rinasce.



