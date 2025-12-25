Dopo la tregua il maltempo, allarme rischio idrogeologico in Gallura

Allarme per il maltempo in Gallura.

Dopo la breve tregua natalizia in Gallura e a Olbia torna il maltempo. Domani, 26 dicembre, alla festa di Santo Stefano, ci sarà un peggioramento del tempo con piogge e un lieve abbassamento delle temperature. A causa delle precipitazioni, il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico.

In particolare, nella giornata di domani, ci saranno temporali con allerta valida dalle ore 9 fino alla mezzanotte. Le zone interessate dalla criticità ordinaria sono specificamente le aree del Flumendosa Flumineddu e della Gallura. La documentazione integrale e i dettagli tecnici sono disponibili per la consultazione pubblica sul portale istituzionale di Sardegna Ambiente.

I consigli della Protezione civile.

Al fine di garantire la massima sicurezza, si raccomanda caldamente alla popolazione di adottare comportamenti prudenti durante l’evento atmosferico. È preferibile restare nelle proprie abitazioni e, qualora ci si trovi in locali seminterrati o al piano terra, trasferirsi ai piani superiori. Gli spostamenti in automobile dovrebbero essere limitati esclusivamente ai casi di reale urgenza, mantenendosi costantemente aggiornati sull’evoluzione dei fenomeni attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile. Si ricorda inoltre il divieto assoluto di attraversare torrenti in piena, ponti, argini o sottopassi, sia a piedi che con ogni tipo di veicolo.

