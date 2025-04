Incendio nella notte a Porto Rotondo, distrutto un cantiere nautico

L’incendio in un cantiere nautico di Porto Rotondo.

Un violento incendio ha devastato nella notte un noto cantiere nautico situato nella zona di Rudalza, all’ingresso di Porto Rotondo. L’allarme è scattato intorno alle 2:15, quando alla sala operativa dei vigili del fuoco di Sassari è arrivata la richiesta d’intervento per un rogo che, nel giro di pochi minuti, ha assunto proporzioni preoccupanti, alimentato dalle numerose strutture e materiali infiammabili presenti nell’area.

Sul posto si sono immediatamente mobilitate due squadre da Olbia, affiancate da una proveniente da Arzachena e da un mezzo aeroportuale impiegato per garantire continui rifornimenti d’acqua. A coordinare le operazioni è stato il funzionario di guardia, in costante collegamento con il comandante provinciale, l’ingegner Antonio Giordano.

Le fiamme hanno completamente distrutto uno yacht di circa 20 metri, diversi gommoni di varie dimensioni, un camion gru e un furgone. La struttura del capannone che ospitava parte del cantiere è crollata sotto l’effetto del calore estremo, rendendola totalmente inagibile. I danni, ancora in fase di quantificazione, sono ingenti.

I carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, hanno avviato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude un possibile guasto all’impianto elettrico come causa scatenante dell’incendio. Indagini in corso per fare piena luce sull’accaduto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui