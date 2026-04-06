L’esplosione e poi l’incendio al distributore a Olbia, il racconto choc – VIDEO

La paura dei residenti che hanno assistito all’incendio di un’auto sotto casa a Olbia.

Due forti esplosioni, le persone in strada e la sensazione di pericolo imminente. Questa domenica di Pasqua per alcuni abitanti dell’area adiacente al distributore di carburanti di via Vittorio Veneto a Olbia ha offerto anche momenti di paura per via dell’incendio di un’automobile Dacia presso il distributore, circondato da abitazioni.

Il racconto.

“Abbiamo sentito un’esplosione – spiega Teresa Pinna, autrice del video e abitante del posto -, un rumore sordo. Ci ha fatto pensare all’esplosione di una gomma, o a un incidente – come capita spesso in quel tratto di via Vittorio Veneto -. Ci siamo affacciati e la prima cosa che abbiamo notato è stata la presenza di diverse persone per strada. L’odore acre, il fumo e le fiamme hanno poi rivelato cosa stava succedendo”.

La seconda esplosione.

L’escalation: “Poi c’è stata una seconda esplosione nella parte anteriore dell’automobile. Qualcuno ha cercato di spegnere le fiamme con un estintore, ma forse non era del tipo giusto, perché l’effetto è stato quello opposto e c’è stata un’ulteriore fiammata”, racconta la donna.

Attimi di forte preoccupazione: “Per fortuna avevamo le finestre aperte per il caldo, e non sono state danneggiate dall’onda d’urto. Ma se le fiamme si fossero propogate alle colonnine del distributore, sarebbe potuto succedere qualcosa di veramente grave”. La situazione torna sotto controllo: “Fotunatamente i vigili del fuoco sono intervenuti quasi subito, e le nostre paure sono state scongiurate”, conclude la testimone.

Rogo auto distributore via Vittorio veneto

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