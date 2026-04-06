Al Molo Brin un’arena da 1500 posti al posto dei vecchi parcheggi

L’intervento trasforma un’area del molo Brin in uno spazio stabile per eventi e spettacoli.

Sono iniziati i lavori che porteranno alla creazione di una nuova arena nel cuore del molo Brin, con una capienza di circa 1500 posti. L’intervento nasce dall’esigenza di dotare il centro città di uno spazio strutturato per ospitare eventi di medie dimensioni, in un’area finora utilizzata come parcheggio e non coinvolta nel progetto della marina destinata ai maxiyacht.

Le ruspe hanno già avviato la rimozione degli stalli e delle aiuole spartitraffico, primi passi verso la realizzazione di una zona attrezzata per spettacoli e concerti. Il Comune presenterà ufficialmente il progetto nelle prossime settimane, ma l’obiettivo è già definito: creare uno spazio stabile e facilmente allestibile, in un punto strategico della città.

La nuova arena al molo Brin.

L’area scelta si trova di fronte al museo archeologico e vicino all’ingresso del circolo nautico. L’amministrazione comunale intende trasformarla in un luogo dedicato agli spettacoli, dotato di strutture fisse utili per semplificare gli allestimenti. L’idea è quella di creare una sorta di versione ridotta dell’Olbia Arena, ma collocata in pieno centro cittadino e integrata nel paesaggio urbano del lungomare.

La nuova arena sarà anche il luogo in cui debutteranno i primi eventi della stagione. Il Comune punta infatti a ospitare già in primavera alcune iniziative pubbliche, mentre ad agosto è prevista la messa in scena del musical “Notre Dame de Paris”, inizialmente programmato per l’Olbia Arena.

Il contesto cittadino e la programmazione estiva.

La necessità di individuare un nuovo spazio è emersa dopo il recente cambiamento legato al concerto di Jovanotti, previsto per il 7 agosto, che si terrà all’Olbia Arena e non più al parco fluviale del Padrongianus. La variazione ha portato a una rimodulazione degli spazi destinati agli spettacoli, spingendo il Comune a trasferire nel centro città anche gli appuntamenti del musical.

Le date dello spettacolo sono aumentate e sono ora quattro: 5, 6, 7 e 8 agosto. Intanto l’Olbia Arena si prepara a una stagione ricca di eventi, tra cui i concerti di Vasco Rossi, programmati per il 12 e il 13 giugno, oltre al Red Valley Festival, previsto dal 13 al 15 agosto.

Le prospettive future dell’amministrazione.

Come scrive La Nuova Sardegna, accanto al progetto del molo Brin, il Comune valuta l’acquisto di un’area di dieci ettari nella zona industriale, dove potrebbe sorgere un polo dedicato ai grandi eventi, alle fiere e ai convegni. La giunta ha già avviato un’indagine di mercato per individuare il terreno più adatto a ospitare una struttura stabile e multifunzionale.

Intanto, i lavori al molo brin procedono con l’obiettivo di rendere disponibile l’arena in poche settimane, così da offrire alla città un nuovo spazio per la stagione estiva e per le attività culturali future.

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