Incendio a Olbia, auto distrutta dalle fiamme al distributore

Incendio di un’auto in un distributore di carburante a Olbia

Nel pomeriggio di Pasqua i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti per domare le fiamme che hanno avvolto un’auto.

L’incendio si è verificato in un distributore di carburante di via Vittorio Veneto a Olbia. All’arrivo delle squadre di soccorso, il veicolo era avvolto dalle fiamme partite dalla parte anteriore. La squadra del 115 è riuscita a circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente non ci sono stati feriti e le fiamme non hanno raggiunto la stazione di servizio.

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