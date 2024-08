Ancora fiamme nelle campagne di Olbia, bonifiche a Calangianus

L’incendio scoppiato a Olbia.

Ancora giornata di incendi in Gallura. Un nuovo incendio sta interessando in queste ore l’agro del Comune di Olbia, nella località Punta lu Casteddu. Le operazioni di spegnimento sono attualmente in corso e sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Padru, con il supporto degli elicotteri Super Puma della base di Alà dei Sardi.

In campo sono scese numerose squadre di intervento per fronteggiare l’emergenza. In particolare, sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Olbia e Loiri Porto San Paolo, una squadra dei barracelli di Loiri Porto San Paolo, una squadra di volontari di Olbia, e una squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia. Le operazioni sul terreno e in volo sono complesse e richiedono uno sforzo coordinato per contenere e spegnere l’incendio.

Nel contesto delle operazioni di oggi, sono stati effettuati anche interventi di bonifica sugli incendi boschivi dei giorni precedenti. In mattinata, infatti, si sono concluse le operazioni di bonifica dell’incendio boschivo in agro del Comune di Calangianus, località Riu lu Fungone.

Questo intervento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Calangianus, con il supporto dell’elicottero Super Puma decollato dalla base CFVA di Fenosu e del personale della Stazione CFVA di Luogosanto. Le operazioni aeree sono terminate alle ore 13.40, con l’intervento di due squadre dell’Agenzia Forestas provenienti da Luras e Tempio.



