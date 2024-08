L’8 agosto Gloria Turrini e BlueSunset Band al Cala d’Ambra music festival

Proseguono i concerti del Cala D’Ambra music festival; il prossimo 8 agosto sarà la volta di Gloria Turrini e della BlueSunset Band. Una serata per la quale si prospetta un felice connubio fra la voce potente di Gloria Turrini e la forza espressiva dei musicisti della BlueSunset Band.

“Le potenti note scure da contralto di Gloria Turrini, arricchite dalla sua personalità forte e brillante, riportano al soul blues più genuino di un tempo mai passato. La Turrini incanta per una profondità d’intenti ed emozioni declinate tuttavia con leggerezza nell’arco di un live di un’ora e mezzo autentica e ineguagliabile. Quella della Turrini è una passione per la musica nata quando era bambina e coltivata nel tempo. Nel corso della sua carriera molti grandi musicisti italiani e internazionali si siano rivolti a lei e alla sua incredibile voce, da Andrea Mingardi, a Max Gazzè, Giuliano Palma o Jackie Allen solo per citarne alcuni”.

“Con Gloria Turrini nei due concerti in Sardegna, la BlueSunset Band, formata da Jim Solinas organo hammond, Fabrizio Leoni basso elettrico, Carlo Sezzi batteria , Alain Pattitoni chitarra, di fatto uno dei pilastri portanti della stagione Blues del Cala d’Ambra Festival e del BlueSunset Festival di Porto Ferro .​

In sette anni di musica e grazie alle tante collaborazioni intraprese la BlueSunsetBand ha maturato una identità sonora ​brillante e riconoscibile ​ma anche una notevole capacità di adattamento e funzionalità a contesti differenti”.

