Barca in fiamme a Cannigione.

Barca in fiamme, questa notte, poco dopo le 3, nel porto turistico di Cannigione. Per cause in fase di accertamento, le fiamme si sono sprigionate dall’imbarcazione, lunga 18 metri, provocandogli seri danni.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Arzachena, con il supporto di un’autobotte di Olbia, e i sommozzatori del Comando provinciale di Sassari per ispezionare lo scafo e valutarne la stabilità. Non si segnalano feriti. Presenti anche gli uomini della Guardia Costiera di La Maddalena.