Dove fare la spesa a Pasquetta.

Facendo una piccola ricerca in città è emerso che tutti i punti vendita chiuderanno il giorno di Pasqua, dando ampia disponibilità oraria per il lunedì di Pasquetta. La Lidl, l’Auchan e il Centro commerciale Terranova rimarranno chiusi il giorno di Pasqua. Mentre, il lunedì di Pasqua anche gli ipermercati presenti all’interno dei centri commerciali seguiranno gli orari normali, dalle ore 8.30 alle 21 per lo spazio Conad e per il Centro Commerciale Terranova.

Anche i punti vendita presenti in città di Simply, Eurospin e MD faranno orario continuato lunedì di Pasqua. Per quanto riguarda la situazione degli ipermercati di Olbia, a Pasqua nessuno rimarrà aperto in zona.