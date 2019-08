Incendio a Torpè, il vento e le temperature rendono difficile lo spegnimento

Sul posto anche 4 Canadair.

Continuano le operazioni per lo spegnimento di un incendio che dalla mattinata di oggi, sta interessando una vasta superficie di terreno boscato nel comune di Torpè in località “Monte Nurre”, non troppo distante dalle case.

Al momento sul posto sono presenti sul posto 3 elicotteri del Corpo forestale tra cui il Supe Puma, su disposizione della Sala operativa unificata permanente funzione spegnimento (SOUP-LS) è stato disposto l’invio di 4 Canadair.

A terra stanno operando oltre agli uomini del Corpo forestale , le numerose squadre di forestas e dei vigili del fuoco.

Il forte vento e le alte temperature stanno condizionando in modo importante le operazioni di spegnimento rendendole particolarmente ardue, le fiamme stanno interessando un’area boschiva di particolare interesse forestale all’interno del cantiere “Su lidone” gestito da Forestas.

